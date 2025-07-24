МИД прокомментировало атаки ВСУ по Сочи: терроризм

«Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают», — заявила представитель МИД Мария Захарова.
Ночью на Сочи обрушилась масштабная атака дронов: два человека погибли, одиннадцать получили ранения, четверо из них госпитализированы. С 20:40 до 01:40 системы ПВО сбили над южными регионами России 39 беспилотников. В МИД атаки ВСУ назвали террористическим актом.
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