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МИД прокомментировало атаки ВСУ по Сочи: терроризм

СОЧИ, 24 июля, ФедералПресс. Минувшей ночью беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. В МИД подобные удары назвали террористическими актами.

«Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают», — заявила представитель МИД Мария Захарова.

Ночью на Сочи обрушилась масштабная атака дронов: два человека погибли, одиннадцать получили ранения, четверо из них госпитализированы. С 20:40 до 01:40 системы ПВО сбили над южными регионами России 39 беспилотников. В МИД атаки ВСУ назвали террористическим актом.

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