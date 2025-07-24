Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

«Все назначенные объекты поражены», — отметили там.
Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.
Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.