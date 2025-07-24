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Российские военные нанесли групповой удар по украинским предприятиям ВПК

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские ударили по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Все назначенные объекты поражены», — отметили там.

Удар нанесли в ночь на четверг высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

Кроме того, авиация, артиллерия, ракетные и беспилотные войска поразили цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 136 районов временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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