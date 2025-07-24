ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово и Дробышево в Донецкой Народной Республике, а также у Андреевки в Харьковской области.
«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 13 автомобилей и зенитное орудие С-60. Уничтожены восемь складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.