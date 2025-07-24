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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 военных Украины, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.