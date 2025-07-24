Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артема Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.