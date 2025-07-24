Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Центра»

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Удачное, Родинское, Степановка, Светлое, Полтавка, Красноармейск и Артема Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, шесть пикапов и три артиллерийских орудия.