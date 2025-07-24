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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли за сутки до 200 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника… ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.