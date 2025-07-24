Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника… ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Новоселовка Запорожской области.