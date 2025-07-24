ВС России нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72195 беспилотных летательных аппаратов, 623 зенитных ракетных комплекса, 24316 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27780 орудий полевой артиллерии и минометов, 38645 единиц специальной военной автомобильной техники.