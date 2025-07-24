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Стали известны подробности о погибших во время налета БПЛА женщинах в Сочи

В больнице находятся три сотрудника РЖД.

Источник: соцсети

Минувшей ночью во время атаки БПЛА на Сочи погибли две сотрудницы поездной бригады ФПК. Еще трое их коллег пострадали, сейчас они находятся в больнице. Все они ехали на автомобиле после рейса к месту отдыха в тот момент, когда на улицу упали обломки беспилотника.

«РЖД окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших», — сообщили в пресс-службе компании и выразили глубокие соболезнования.

Ранее «Югополис» сообщал, что всего во время воздушной атаки пострадали 11 человек, четверо из них находятся в больнице. Среди пострадавших — инспектор ДПС. Его вертолетом санавиации планировали перевезти в Краснодар.

Воздушная тревога на курорте продолжалась до 3 часов утра. Аэропорт Сочи был закрыт на вылет и прилет самолетов. Туристы в отелях провели это время на подземных паркингах и в коридорах гостиниц.

Всего, по официальной информации Минобороны РФ, в акватории Черного моря сбили 21 БПЛА, над сушей — семь. В результате налета начался пожар на нефтебазе в Сириусе. На улице Авиационной в Сочи загорелись гаражные боксы.

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