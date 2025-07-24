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Главное из брифинга Минобороны 24 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповой удар

В ночь на 24 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными БПЛА по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающим деятельность ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки атаковали две бригады и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 160 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, склад боеприпасов.

«Запад» продвинулся по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Среднее, Карповка, Шандриголово, Дробышево ДНР и Андреевка Харьковской области.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 13 автомобилей, зенитное орудие С-60, восемь складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Потери ВСУ в живой силе в зоне действия «Центра» достигли 420 человек

Бойцы «Центральной» группировки атаковали шесть бригад и штурмовой полк в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 420 боевиков. ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, шести пикапов и трех артиллерийских орудий.

«Восток» прорвал оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра, Зеленый Гай ДНР и Новоселовка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

ВС РФ уничтожили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали цеха сборки и хранения БПЛА, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 136 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 217 БПЛА самолетного типа.

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