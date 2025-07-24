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Погиб в ДНР: в Керчи проводили в последний путь участника СВО

В Керчи простились с погибшим под Артемовском военнослужащим.

Источник: пресс-служба администрации Керчи

В среду, 23 июля, в Керчи простились с военнослужащим, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.

Градоначальник рассказал, что Олег Толика родился в 1973 году. Он работал на судоремонтном заводе им. Б. Е. Бутомы. Крымчанин был сотрудником участка № 60 по техническому обслуживанию соцобъектов предприятия. Житель Керчи ремонтировал системы водоснабжения и водоотведения.

«В ходе спецоперации наш земляк проявил решительность и смелость при защите своей страны, своего народа», — отметил Каторгин.

Руководитель администрации рассказал, что боец погиб под Артемовском в ДНР.