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В атакованном беспилотниками «Сириусе» были дети из Калининграда

Ребят эвакуировали, они в безопасности.

Черноморское побережье подверглось атаке дронов, один беспилотник ударил по нефтебазе на территории «Сириуса». В этом образовательном центре находятся 7 детей из Калининградской области, но им ничего не угрожает. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что участников научно-технологической программы и программы по искусству оперативно вывезли в безопасное место, обеспечили едой и всем необходимым.

Завтра, после финального дня фестиваля, дети с педагогом выезжают в Калининград.