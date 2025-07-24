В атакованном беспилотниками «Сириусе» были дети из Калининграда

Черноморское побережье подверглось атаке дронов, один беспилотник ударил по нефтебазе на территории «Сириуса». В этом образовательном центре находятся 7 детей из Калининградской области, но им ничего не угрожает. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.