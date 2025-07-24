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Путин высоко оценил идею приложения для ветеранов СВО

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей разработанный в Архангельской области цифровой сервис для ветеранов СВО, который будет интегрирован с мессенджером Max. Губернатор региона Александр Цыбульский пообещал уже скоро продемонстрировать это приложение на одном из гаджетов.

Источник: Пресс-служба Президента России

«По сути, это приложение, когда и у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, и у нас, у членов правительства будет весь информационный контур жизни наших ребят — начиная от их обучения, реабилитации, прохождения медицинских осмотров. Будет возможность обратной связи», — рассказал Цыбульский на встрече с президентом РФ в Северодвинске. По словам губернатора, эту программу планируется запустить в ближайшее время.

«Мы ее совместили с нашим национальным мессенджером Max, — рассказал Цыбульский. — Думаю, что в ближайшее время уже смогу продемонстрировать вам ее на каком-нибудь гаджете, на котором он будет установлен». Он пообещал также тиражировать это приложение для возможности использования в других регионах.

«Очень хорошая идея», — оценил Путин. «Надо только так, чтобы практика состоялась», — добавил президент.

Цыбульский выразил уверенность, что до конца года уже можно будет доложить об этом. «Очень хорошо», — подытожил Путин.