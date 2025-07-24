Путин высоко оценил идею приложения для ветеранов СВО

«По сути, это приложение, когда и у наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, и у нас, у членов правительства будет весь информационный контур жизни наших ребят — начиная от их обучения, реабилитации, прохождения медицинских осмотров. Будет возможность обратной связи», — рассказал Цыбульский на встрече с президентом РФ в Северодвинске. По словам губернатора, эту программу планируется запустить в ближайшее время.