Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штабу ВСУ в подконтрольном Украине Херсоне. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, на момент удара в объекте проходило совещание офицеров, а также украинских представителей полиции. Об этом стало известно вечером в четверг, 24 июля.
«Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — сказал Сальдо.
Глава региона также подчеркнул, что, согласно кадрам объективного контроля, киевские боевики пытались эвакуироваться. Однако их транспорт также был ликвидирован точным ударом российской армии.
Как KP.RU писал ранее, 24 июля стало известно, что на Красноармейском направлении группировка войск «Центр» освободила поселки Новоэкономическое и Зверево в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.