Сальдо рассказал об ударе по штабу ВСУ в Херсоне в момент совещания офицеров

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штабу ВСУ в подконтрольном Украине Херсоне. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, на момент удара в объекте проходило совещание офицеров, а также украинских представителей полиции. Об этом стало известно вечером в четверг, 24 июля.