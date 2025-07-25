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Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

Бастрыкин: ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, и Ростовскую области.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь — всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела», — сказал он.

Бастрыкин добавил, что в результате атак погибли 779 человек, из них 23 ребенка, ранены 3459 человек, в том числе 202 ребенка.