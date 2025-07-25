Бастрыкин назвал российские регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ чаще всего атакуют Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь — всего зафиксировано свыше 3,2 тысячи обстрелов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.