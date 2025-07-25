На Дону при ночной атаке БПЛА повреждено здание вокзала

«Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, ночью враг атаковал Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский сельский и Красносулинский районы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.