Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону при ночной атаке БПЛА повреждено здание вокзала

Ростовская область, 25 июля 2025. DON24.RU. Здание на железнодорожной станции повреждено взрывом в Песчанокопском районе Ростовской области при атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падений обломков дронов загорелась трава во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района. Пожары были оперативно потушены. Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском», — написал Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, ночью враг атаковал Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский сельский и Красносулинский районы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше