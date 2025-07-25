ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
В частности:
- в Белгородской области поразили 26 БПЛА;
- в Брянской — 25;
- в Ростовской — 23;
- над Азовским морем — девять;
- в Краснодарском крае — восемь;
- в Ставропольском — пять;
- в Курской и Тамбовской областях — по три;
- в Воронежской — два;
- в Орловской — один.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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