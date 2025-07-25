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ПВО за ночь уничтожила 105 украинских БПЛА

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 105 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

В частности:

  • в Белгородской области поразили 26 БПЛА;
  • в Брянской — 25;
  • в Ростовской — 23;
  • над Азовским морем — девять;
  • в Краснодарском крае — восемь;
  • в Ставропольском — пять;
  • в Курской и Тамбовской областях — по три;
  • в Воронежской — два;
  • в Орловской — один.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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