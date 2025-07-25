Над Краснодарским краем и Азовским морем ночью сбили 17 БПЛА ВСУ

Над Краснодарским краем ночью сбили восемь БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Также над Азовским морем уничтожены девять беспилотников.
Всего за прошедшую ночь российская система ПВО уничтожила над регионами РФ 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего над Белгородской областью — 26.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Тимашевске украинские беспилотники упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Уточняется, что двое пострадавших получили легкие травмы. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна. Обошлось без пострадавших.
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