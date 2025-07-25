Минобороны: над Ростовской областью уничтожены 23 БПЛА

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» в результате атаки в Песчанокопском районе взрывом повреждено здание железнодорожной станции.
Кроме этого, взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлом Каменского района и в селе Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал.
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