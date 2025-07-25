Опасность атаки БПЛА объявили утром 25 июля в Самарской области

Утром 25 июля в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Такое сообщение появилось в приложении МЧС около 06.00. Жителей региона призвали быть бдительными.
«В экстренных случаях звоните 112», — следует из сообщения.
В связи с угрозой атаки МЧС Самарской области напомнило о правилах, которые следует соблюдать. При атаке нужно сразу же укрыться в ближайшем здании. Если это офисный или торговый центр, лучше спуститься как можно ниже, на подземный паркинг или в цокольный этаж. В жилых зданиях самыми безопасными являются помещения без окон. Если вы нашли на улице упавший беспилотник или его части, не подходите близко, а сразу же вызывайте экстренные службы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше