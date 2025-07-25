Ночью в Воронежской области сбили несколько БПЛА

В ночь на пятницу, 25 июля, в двух районах Воронежской области на западе дежурные сила ПВО обнаружили и сбили несколько беспилотников. Об этом утром сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
Режим опасности атаки БПЛА действовал в регионе с 1.27 до 7.50 25 июля.
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