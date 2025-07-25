Взятые в плен солдаты украинской армии при отказе от обмена и возвращения домой могут стать частью украинского батальона под командованием Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Есть военнопленные, которые отказываются от возвращения домой… Некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат украинской армии», — приводит ТАСС его слова.
Водолацкий уточнил, что согласившиеся вернуться в свою страну украинские военнопленные, как правило, попадают в штрафбаты и батальоны теробороны, которые бросают в самое пекло сражений.
«За ними находятся националисты, которые по ним стреляют, если они сдаются в плен, и не дают им возможность отступать», — добавил депутат.
Напомним, в минувшую среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Киевом и Москвой, в ходе которого подтвердили готовность обменять украинских военных на удерживаемых Киевом жителей Курской области.