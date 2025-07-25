Водолацкий рассказал, что происходит с отказавшимися от обмена солдатами ВСУ

Взятые в плен солдаты украинской армии при отказе от обмена и возвращения домой могут стать частью украинского батальона под командованием Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.