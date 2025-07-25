В Севастополе задержали агента военной разведки Украины

«Установлено, что местный житель, сторонник украинского националистического режима, инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации, признанной решением Верховного суда Российской Федерации международной террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России», — говорится в сообщении.
По данным управления, в период с декабря 2024 по март 2025 года мужчина участвовал в деятельности организации, курируемой главным управлением разведки минобороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.
«В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъемку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма», — подчеркнули в ведомстве.
Согласно заключению специалиста, содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики России по факту воссоединения полуострова и формирования негативного образа российской армии.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.
Суд в Севастополе арестовал его на два месяца, уточнили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.