Мобилизация в пограничное управление Украины бывших заключенных привела к росту преступности среди украинских пограничников. Они пытаются незаконно вывезти оружие из Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Мобилизация в украинское пограничное управление бывших заключенных привела к росту преступности среди вражеских пограничников», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что особо распространен незаконный оборот оружия, которое бывшие заключенные пытаются вывезти из Сумской области в другие регионы Украины.
Ранее сообщалось, что в украинском областном центре Сумы отмечен отток населения. Люди предпочитают уезжать из региона преимущественно собственными силами. В Сумах жители активно продают жилье, однако сдавать его украинским военным наотрез отказываются.