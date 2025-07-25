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В Сумской области растет преступность среди украинских пограничников

ТАСС: украинские пограничники пытаются незаконно вывезти из-под Сум оружие.

Источник: Комсомольская правда

Мобилизация в пограничное управление Украины бывших заключенных привела к росту преступности среди украинских пограничников. Они пытаются незаконно вывезти оружие из Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Мобилизация в украинское пограничное управление бывших заключенных привела к росту преступности среди вражеских пограничников», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что особо распространен незаконный оборот оружия, которое бывшие заключенные пытаются вывезти из Сумской области в другие регионы Украины.

Ранее сообщалось, что в украинском областном центре Сумы отмечен отток населения. Люди предпочитают уезжать из региона преимущественно собственными силами. В Сумах жители активно продают жилье, однако сдавать его украинским военным наотрез отказываются.