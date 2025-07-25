«Людей без помощи не оставим»: Андрей Прошунин навестил пострадавших от атаки дронов в Сочи и Сириусе

После атаки дронов на Сочи и Федеральную территорию Сириус в ночь с 23 на 24 июля глава города Андрей Прошунин провёл выездное заседание оперативного штаба и навестил раненых. Одну из таких женщин доставили в краевую больницу № 4 в Адлере — сейчас её состояние стабильно. Остальные пострадавшие находятся в краевых медучреждениях.
Прошунин выразил соболезнования родным и коллегам погибших сотрудников железнодорожной компании, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.
«Держу ситуацию на личном контроле, людей без помощи не оставим», — подчеркнул мэр.
Он также проверил состояние аэропортовой зоны, где после атаки было усилено взаимодействие всех служб. В данный момент число задержанных рейсов сокращено более чем вдвое — с 50 до 20.
В районе улицы Авиационной, где упали обломки беспилотников, Прошунин провёл выездную инспекцию вместе с представителями коммунальных служб и администрации. К вечеру последствия ЧП были устранены: с территории вывезли 60 кубометров мусора, на месте работали 10 единиц спецтехники.
Для поддержки семей, пострадавших от атаки, открыт специальный счёт в благотворительном фонде «Скорей добрей». Первые взносы уже поступили от представителей администрации курорта и депутатов — они начали перечислять средства, чтобы поддержать тем, кто остался без имущества или потерял близких.
Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь на 24 июля на территории ФТ Сириус и в Адлерском районе Сочи произошла атака беспилотников. Несмотря на срабатывание ПВО, избежать жертв не удалось. Двое погибли, ещё 13 ранены. Кроме того, обломки дронов вызвали пожар в гаражном кооперативе на улице Авиационной, пламя охватило площадь в 200 «квадратов», но к утру возгорание удалось потушить. По информации минобороны, всего за вечер и ночь