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«Людей без помощи не оставим»: Андрей Прошунин навестил пострадавших от атаки дронов в Сочи и Сириусе

Мэр курорта также проверил зону вылета в аэропорту и состояние улицы Авиационной — места, куда упали обломки беспилотников.

Источник: мэрия Самары

После атаки дронов на Сочи и Федеральную территорию Сириус в ночь с 23 на 24 июля глава города Андрей Прошунин провёл выездное заседание оперативного штаба и навестил раненых. Одну из таких женщин доставили в краевую больницу № 4 в Адлере — сейчас её состояние стабильно. Остальные пострадавшие находятся в краевых медучреждениях.

Прошунин выразил соболезнования родным и коллегам погибших сотрудников железнодорожной компании, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.

«Держу ситуацию на личном контроле, людей без помощи не оставим», — подчеркнул мэр.

Он также проверил состояние аэропортовой зоны, где после атаки было усилено взаимодействие всех служб. В данный момент число задержанных рейсов сокращено более чем вдвое — с 50 до 20.

В районе улицы Авиационной, где упали обломки беспилотников, Прошунин провёл выездную инспекцию вместе с представителями коммунальных служб и администрации. К вечеру последствия ЧП были устранены: с территории вывезли 60 кубометров мусора, на месте работали 10 единиц спецтехники.

Для поддержки семей, пострадавших от атаки, открыт специальный счёт в благотворительном фонде «Скорей добрей». Первые взносы уже поступили от представителей администрации курорта и депутатов — они начали перечислять средства, чтобы поддержать тем, кто остался без имущества или потерял близких.

Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь на 24 июля на территории ФТ Сириус и в Адлерском районе Сочи произошла атака беспилотников. Несмотря на срабатывание ПВО, избежать жертв не удалось. Двое погибли, ещё 13 ранены. Кроме того, обломки дронов вызвали пожар в гаражном кооперативе на улице Авиационной, пламя охватило площадь в 200 «квадратов», но к утру возгорание удалось потушить. По информации минобороны, всего за вечер и ночь 23—24 июля средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА, из них было сбито над Краснодарским краем.

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