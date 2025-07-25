«Людей без помощи не оставим»: Андрей Прошунин навестил пострадавших от атаки дронов в Сочи и Сириусе

Ранее «Югополис» сообщал, что в ночь на 24 июля на территории ФТ Сириус и в Адлерском районе Сочи произошла атака беспилотников. Несмотря на срабатывание ПВО, избежать жертв не удалось. Двое погибли, ещё 13 ранены. Кроме того, обломки дронов вызвали пожар в гаражном кооперативе на улице Авиационной, пламя охватило площадь в 200 «квадратов», но к утру возгорание удалось потушить. По информации минобороны, всего за вечер и ночь 23—24 июля средства ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА, из них было сбито над Краснодарским краем.