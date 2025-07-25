В станице Курчанской временно отселили жильцов 2 домов после падения БПЛА

В станице Курчанской временно отселили жильцов двух домов после падения БПЛА. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Ночью в результате падения обломков украинских беспилотников в станице выбило окна в двух домах.
На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. На месте работают специальные службы, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Тимашевске пострадали два человека — обломки БПЛА ВСУ упали на территорию вокзала, повредив один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Уточняется, что пострадавшие получили легкие травмы.
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