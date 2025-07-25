Атака дронов на Кубани и Дону парализовала движение 22 поездов

Специалисты восстановили контактную сеть к 3:50, однако к утру задержки коснулись 12 составов. В Ростовской области обломки дрона упали на вокзал в Песчанокопском в 1:23, что привело к сбоям в движении поездов. Десять пассажирских составов задержались в пути на срок до пяти часов, создав неудобства для путешественников.