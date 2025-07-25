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Атака дронов на Кубани и Дону парализовала движение 22 поездов

Движение поездов на юге России нарушено после падения обломков дронов.

Источник: KrasnodarMedia.su

В результате атаки беспилотников на Кубань и Ростовскую область задержались 22 пассажирских поезда. Повреждения контактных сетей произошли на станциях Тимашевска и села Песчанокопского после падения обломков сбитых дронов ВСУ в ночь на 25 июля, сообщает ИА KrasnodarMedia.

На станции Тимашевская обломки беспилотника упали в 3:00, повредив остекление одного из вагонов поезда Москва — Новороссийск. В результате инцидента пострадал пассажир, которому сразу оказали медицинскую помощь.

Специалисты восстановили контактную сеть к 3:50, однако к утру задержки коснулись 12 составов. В Ростовской области обломки дрона упали на вокзал в Песчанокопском в 1:23, что привело к сбоям в движении поездов. Десять пассажирских составов задержались в пути на срок до пяти часов, создав неудобства для путешественников.

Как ранее сообщалось, ночью 25 июля Краснодарский край подвергся массированному удару беспилотников. Губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале (18+) сообщил, что атака затронула несколько районов, пострадали два человека, но серьезных разрушений удалось избежать.

Сегодня утром, 25 июля, в аэропорту Сочи с 5.15 вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли уже в 6.26,

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