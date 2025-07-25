В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали два человека

Всего сбито и перехвачено 105 дронов, сообщают в МО РФ. Восемь из них уничтожены над Краснодарским краем, где зафиксированы последствия падения обломков.
Как рассказали в Оперштабе Кубани, в результате падения фрагментов беспилотников в Темрюкском и Славянском районах повреждены окна в жилых домах. В станице Курчанской выбиты стекла в двух домах, аналогичный случай произошел в Славянске-на-Кубани. Пострадавших нет, возгораний также не зафиксировано. На местах происшествий работают правоохранители и специалисты экстренных служб.
В Тимашевске обломки БпЛА упали на территорию железнодорожного вокзала, написал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Один из вагонов проходящего пассажирского поезда получил повреждения, пострадали два человека. Одному из них медицинская помощь оказана на месте, второй доставлен в больницу, где после осмотра отказался от дальнейшей госпитализации и был возвращен на станцию.
Движение поезда продолжилось, значительных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Из-за атаки временно было отключено электроснабжение вокзала, которое уже восстановлено.