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На Кубани 12 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

Движение пассажирских поездов на юге России было нарушено в ночь на 25 июля в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов. Как сообщили в РЖД, на станции Тимашевская в Краснодарском крае около 3:00 по местному времени было зафиксировано повреждение контактной сети, что привело к задержке 12 поездов.

Источник: Коммерсантъ

Один из пассажиров поезда № 125, следовавшего по маршруту Москва — Новороссийск, получил травмы, медицинская помощь была оказана на месте. Поезд продолжил движение с опозданием в 50 минут, движение на участке было восстановлено в течение часа.

Аналогичный инцидент произошел на станции Песчанокопская в Ростовской области, где в результате повреждений контактной сети были задержаны еще десять составов. В обоих случаях последствия ЧП устранялись аварийными бригадами, на месте дежурят специалисты. В компании заверили, что предпринимают все меры для минимизации последствий и восстановления графика.

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