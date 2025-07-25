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Пострадавшую от БПЛА пятиэтажку восстановили в Воронеже

В Воронеже завершилось восстановление пятиэтажного дома, пострадавшего от упавших осколков беспилотника.

Об этом уведомил региональный ФКР.

Строители отремонтировали крышу, фасад и конструктивные элементы здания, относящиеся к общедомовому имуществу.

В частности, подрядчик оперативно устранил повреждения наружной стены, нанес новое штукатурное покрытие и провел окраску. Также приведены в порядок балконные плиты и ограждения.

Поврежденную часть крыши заменили новым покрытием. Специалисты отремонтировали карниз, обновили часть водосточной системы, восстановили вентиляционную шахту и ряд участков внутридомовых инженерных систем.

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