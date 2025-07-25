Пострадавшую от БПЛА пятиэтажку восстановили в Воронеже

Об этом уведомил региональный ФКР.
Строители отремонтировали крышу, фасад и конструктивные элементы здания, относящиеся к общедомовому имуществу.
В частности, подрядчик оперативно устранил повреждения наружной стены, нанес новое штукатурное покрытие и провел окраску. Также приведены в порядок балконные плиты и ограждения.
Поврежденную часть крыши заменили новым покрытием. Специалисты отремонтировали карниз, обновили часть водосточной системы, восстановили вентиляционную шахту и ряд участков внутридомовых инженерных систем.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше