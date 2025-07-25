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На Кубани из-за атаки БПЛА пострадали два пассажира поезда

В Краснодарском крае произошла массированная атака БПЛА, в результате которой пострадали два человека, находившиеся в пассажирском поезде № 125 Москва — Новороссийск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Источник: Коммерсантъ

В Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию ж/д вокзала и повредили один из вагонов пассажирского поезда. В результате этого два человека получили травмы. Пресс-служба РЖД уточнила, что несколько пассажиров по этой причине пересадили на другие свободные места.

Как доложил губернатору глава района Андрей Палий, который работал на месте ЧП, пострадавшим оказали первую помощь. Одного из них доставили в районную больницу, после чего по его просьбе отвезли обратно на ж/д станцию. Сейчас состав продолжил следование по маршруту.

Из-за падения БПЛА ж/д вокзал в Тимашевском районе остался без электроэнергии. Сейчас авария устранена. Повреждения железнодорожной инфраструктуры нет.

Кроме того, глава региона рассказал, что в Темрюкском и Славянском районах после ночной атаки беспилотников есть повреждения частных домов. На месте выбиты окна. Пострадавших нет.

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