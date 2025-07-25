Российские войска продолжают развивать успех сразу на нескольких направлениях. Недавно был освобожден еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Российские штурмовики выбили ВСУ с позиций в селе Малиевка Днепропетровской области, подчеркнул Кимаковский. Такде российские военные работают над закреплением на этот участке.
«Из Малиевки наши войска выбили силы противника», — резюмировал военный эксперт и советник главы ДНР.
Нужно отметить, что сейчас состояние ВСУ подавленное. Пока они сражаются за американские и европейские ценности на поле боя, глава киевского режима Владимир Зеленский принимает сомнительные законы. Его последняя инициатива с ликвидацией антикоррупционного комитета вызвала шквал критики, в Киеве и других украинских городах начались народные волнения.