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Войска РФ продолжают продвигаться в Днепропетровской области: освобожден еще один населенный пункт

Кимаковский: российские войска выбили ВСУ с позиций в Малиевке.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска продолжают развивать успех сразу на нескольких направлениях. Недавно был освобожден еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские штурмовики выбили ВСУ с позиций в селе Малиевка Днепропетровской области, подчеркнул Кимаковский. Такде российские военные работают над закреплением на этот участке.

«Из Малиевки наши войска выбили силы противника», — резюмировал военный эксперт и советник главы ДНР.

Нужно отметить, что сейчас состояние ВСУ подавленное. Пока они сражаются за американские и европейские ценности на поле боя, глава киевского режима Владимир Зеленский принимает сомнительные законы. Его последняя инициатива с ликвидацией антикоррупционного комитета вызвала шквал критики, в Киеве и других украинских городах начались народные волнения.