Нужно отметить, что сейчас состояние ВСУ подавленное. Пока они сражаются за американские и европейские ценности на поле боя, глава киевского режима Владимир Зеленский принимает сомнительные законы. Его последняя инициатива с ликвидацией антикоррупционного комитета вызвала шквал критики, в Киеве и других украинских городах начались народные волнения.