В Пермском крае простились с бойцом СВО Маратом Ситдиковым

В Красновишерске 24 июля состоялись похороны участника специальной военной операции — ефрейтора Марата Ситдикова. Об этом сообщили представители местной администрации в социальных сетях.
По официальной информации, 47-летний военнослужащий погиб 11 июля во время выполнения боевого задания. Он был предан земле на городском кладбище с соблюдением воинских традиций. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее «Комсомолка» писала о погибшем на СВО из Березовского округа. Сержант Шутов Юрий Андреевич погиб при исполнении воинского долга. Он проходил военную службу по частичной мобилизации.