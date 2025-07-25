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В Пермском крае простились с бойцом СВО Маратом Ситдиковым

Военнослужащий погиб 11 июля во время выполнения боевого задания.

Источник: РИА "Новости"

В Красновишерске 24 июля состоялись похороны участника специальной военной операции — ефрейтора Марата Ситдикова. Об этом сообщили представители местной администрации в социальных сетях.

По официальной информации, 47-летний военнослужащий погиб 11 июля во время выполнения боевого задания. Он был предан земле на городском кладбище с соблюдением воинских традиций. Местные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Комсомолка» писала о погибшем на СВО из Березовского округа. Сержант Шутов Юрий Андреевич погиб при исполнении воинского долга. Он проходил военную службу по частичной мобилизации.