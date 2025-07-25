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Политолог рассказал о влиянии украинских протестов на ситуацию на фронте

Протесты в украинских городах против ограничений деятельности антикоррупционных служб существенно снижают моральный дух военных на фронте. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Акции протеста против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) начались еще 22 июля в Киеве. Через несколько дней к митингам присоединились уже 10 украинских городов: Львов, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницк, Винница, Днепр, Николаев, Полтава и Житомир.

«Высшее командование вовсю критикуют в ВСУ. Особенно, когда украинских солдат оставляют в окруженных населенных пунктах, по сути, на смерть или на плен», — рассказал политолог в интервью РИАМО.

По его словам, подчинение антикоррупционных структур тем, кого они призваны контролировать, спровоцирует недовольство в армии. Солдаты понимают — это решение лишь усилит коррупцию, что неизбежно отразится на моральном духе военнослужащих. Миронов уверен, что протесты на Украине на руку России, так как они оказывают существенное влияние на режим Зеленского и снижают его поддержку среди населения. Как следствие — снижается эффективность управления ВСУ.

Политолог обратил внимание на то, что украинская делегация на третьем раунде переговоров настаивала на немедленном прекращении огня. Руководить армией в условиях нестабильной обстановки в стране и во время наступления ВС России по всему фронту становится все сложнее.

«Естественно в таком хаосе Киеву невыгодно такое положение вещей, и они будут делать все, чтобы остановить наступление, прикрываясь красивыми словами о желании прекратить боевые действия», — пояснил эксперт в беседе с РИАМО.

Ранее эксперты дали оценку политической ситуации на Украине, отметив, что Зеленский начал оформлять диктатуру в стране, а сами митинги могут перерасти в гражданскую войну.