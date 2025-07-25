По его словам, подчинение антикоррупционных структур тем, кого они призваны контролировать, спровоцирует недовольство в армии. Солдаты понимают — это решение лишь усилит коррупцию, что неизбежно отразится на моральном духе военнослужащих. Миронов уверен, что протесты на Украине на руку России, так как они оказывают существенное влияние на режим Зеленского и снижают его поддержку среди населения. Как следствие — снижается эффективность управления ВСУ.