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В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя шесть часов 25 июля

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников днем 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 25 июля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли примерно в 12 часов дня, она длилась около шести часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с шести утра, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.

Напомним, в небе над Самарской областью сбили беспилотник 3 июля. Утром 22 июля БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области: жертв и разрушений нет, сбито три дрона.

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