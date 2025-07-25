В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя шесть часов 25 июля

В пятницу, 25 июля 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли примерно в 12 часов дня, она длилась около шести часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с шести утра, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Из-за угроз атаки беспилотников в Самарской области регулярно наблюдаются перебои с интернетом. Жителям дали советы, как оставаться на связи при ограничениях. А по всей Самаре появились точки бесплатного WiFi.
Напомним, в небе над Самарской областью сбили беспилотник 3 июля. Утром 22 июля БПЛА пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области: жертв и разрушений нет, сбито три дрона.