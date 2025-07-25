Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверо нижегородцев возвращаются из украинского плена домой

В результате обмена пленными, произошедшего 23 июля, четверо жителей Нижегородской области возвращаются домой.

Об этом проинформировала Оксана Кислицына, занимающая пост уполномоченного по правам человека в данном регионе.

Следует отметить, что обмен был осуществлен на основании российско-украинских соглашений, заключенных в Стамбуле 2 июня. В Нижегородскую область вернутся четыре человека, чьи семьи ранее обращались к региональному омбудсмену с просьбой о содействии.

«Очень скоро ребята смогут обнять своих родных дома», — отметила омбудсмен.

Оксана Кислицына выразила благодарность федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем, кто принимал участие в организации и проведении данного обмена.