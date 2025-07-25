Четверо нижегородцев возвращаются из украинского плена домой

Об этом проинформировала Оксана Кислицына, занимающая пост уполномоченного по правам человека в данном регионе.
Следует отметить, что обмен был осуществлен на основании российско-украинских соглашений, заключенных в Стамбуле 2 июня. В Нижегородскую область вернутся четыре человека, чьи семьи ранее обращались к региональному омбудсмену с просьбой о содействии.
«Очень скоро ребята смогут обнять своих родных дома», — отметила омбудсмен.
Оксана Кислицына выразила благодарность федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, а также всем, кто принимал участие в организации и проведении данного обмена.