ВСУ потеряли более 1610 военных за неделю в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке ведомства за период с 19 по 25 июля.