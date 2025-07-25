Минобороны рассказало о групповых ударах по военным целям на Украине

«С 19 по 25 июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено десять групповых ударов, в том числе — три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал” и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.