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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял более 420 военнослужащих, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.