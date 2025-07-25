Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки «Днепр»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 37 автомобилей и девять артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.