Подразделения «Востока» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.
«Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.