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Подразделения «Востока» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки составили свыше 1360 военнослужащих и 21 боевая бронированная машина, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении.

«Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — добавляется в сводке ведомства.