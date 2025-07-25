Подразделения «Востока» за неделю продвинулись в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» за прошедшую неделю продвинулась в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ, потери Киева в зоне действия группировки составили свыше 1360 военнослужащих и 21 боевая бронированная машина, сообщило в пятницу Минобороны РФ.