ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий «Юга»

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов», — говорится в сводке МО РФ.