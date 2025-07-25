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ВСУ за неделю потеряли более 1135 боевиков в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за неделю потеряли более 1135 военных, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1135 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожены 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов», — говорится в сводке МО РФ.

Уточняется, что было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Кроме того, ранее Минобороны сообщало об освобождении «Южной» группировкой Белой Горы в ДНР.