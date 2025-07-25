Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” освободили населенный пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны», — говорится в сводке военного ведомства.