После атаки БПЛА на Дону вспыхнули ландшафтные пожары

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников, однако силы ПВО успешно отразили нападение, уничтожив 23 дрона над территорией трех городов и пяти районов.
Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых аппаратов вызвали возгорания сухой травы в Родионово-Несветайском и Красносулинском районах. Пожары были оперативно ликвидированы.
В хуторе Светлый и селе Песчанокопское взрывной волной выбило стекла в нескольких домах, но, по предварительным данным, никто не пострадал.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше