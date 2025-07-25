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После атаки БПЛА на Дону вспыхнули ландшафтные пожары

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В ночь на 25 июля Ростовская область подверглась атаке беспилотников, однако силы ПВО успешно отразили нападение, уничтожив 23 дрона над территорией трех городов и пяти районов.

Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых аппаратов вызвали возгорания сухой травы в Родионово-Несветайском и Красносулинском районах. Пожары были оперативно ликвидированы.

В хуторе Светлый и селе Песчанокопское взрывной волной выбило стекла в нескольких домах, но, по предварительным данным, никто не пострадал.

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