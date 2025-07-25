Главное из брифинга Минобороны 19 — 25 июля 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
Среди пораженных целей:
«Кроме того, за неделю уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — сообщили в Минобороны РФ.
Армия России освободила пять населенных пунктов
В Сумской области бойцы «Севера» взяли под контроль населенный пункт Варачино.
В ДНР группировка «Юг» вытеснила противника из населенного пункта Белая Гора, бойцы группировки «Центр» освободили Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали три бригады противника.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1150 боевиков. Также ВСУ лишились двух танков, шести боевых бронированных машин, 37 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и двух станций РЭБ.
Группировка «Запад» заняла новые рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника.
Украинская сторона потеряла более 1610 бойцов, девять боевых бронированных машин, 97 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 42 склада боеприпасов, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары десяти бригадам противника.
За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли более 1135 бойцов, 14 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии и 12 складов боеприпасов.
«Центр» продвинулся вперед в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 16 бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 2 975 боевиков, 22 боевые бронированные машины, 55 автомобилей, 30 артиллерийских орудий.
Потери ВСУ в зоне действия «Востока» достигли 1 360 человек
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение семи украинским бригадам.
«Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, 21 боевая бронированная машина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» атакуют формирования ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, 37 автомобилей, девять артиллерийских орудий, 33 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire»;
- 27 управляемых авиационных бомб;
- 2049 БПЛА самолетного типа.
В ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.