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Железнодорожники предупредили о задержке девяти поездов, едущих через Воронеж

Они опаздывают из-за атаки ВСУ на Ростовскую область и Краснодарский край.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожники предупредили о задержке девяти поездов в пятницу, 25 июля, едущих через Воронеж. Они запоздали в пути из-за последствий атак ВСУ на Ростовскую область и Краснодарский край — части упавших БПЛА повредили контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Задерживаются в пути следующие поезда:

№ 14 Имеретинский Курорт — Саратов;

№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;

№ 98 Кисловодск — Тында;

№ 206 Анапа — Иркутск;

№ 254 Новороссийск — Уфа;

№ 255 Челябинск — Новороссийск.

№ 274 Адлер — Северобайкальск;

№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа;

№ 523 Екатеринбург — Адлер.

Пассажиров поездов, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, должны обеспечить питанием.

Воронежцам, планирующим поездку в этих поездах, советуют заранее уточнять актуальное расписание рейсов.

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