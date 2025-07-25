Железнодорожники предупредили о задержке девяти поездов, едущих через Воронеж

Железнодорожники предупредили о задержке девяти поездов в пятницу, 25 июля, едущих через Воронеж. Они запоздали в пути из-за последствий атак ВСУ на Ростовскую область и Краснодарский край — части упавших БПЛА повредили контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Задерживаются в пути следующие поезда:
№ 14 Имеретинский Курорт — Саратов;
№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;
№ 98 Кисловодск — Тында;
№ 206 Анапа — Иркутск;
№ 254 Новороссийск — Уфа;
№ 255 Челябинск — Новороссийск.
№ 274 Адлер — Северобайкальск;
№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа;
№ 523 Екатеринбург — Адлер.
Пассажиров поездов, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, должны обеспечить питанием.
Воронежцам, планирующим поездку в этих поездах, советуют заранее уточнять актуальное расписание рейсов.