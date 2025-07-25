Аферисты украли у бойцов СВО из Новосибирской области свыше трех млн

С начала текущего года семь жителей Новосибирска, принимающих участие в специальной военной операции, стали жертвами мошеннических действий, совершенных через телефонную связь и интернет. Суммарный ущерб, нанесенный им, превысил три миллиона рублей.
По информации пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, эксперты Центробанка выявили использование преступниками специальных схем для обмана военнослужащих, их близких и знакомых.
Один из распространенных приемов — это использование лживой легенды о «волонтерах из приграничных зон». Эти псевдоволонтеры устанавливают контакт с участниками СВО через социальные сети и обещают им полагающиеся выплаты. Для получения денежных средств требуется установить некое приложение, которое на самом деле оказывается вредоносным программным обеспечением, предоставляющим мошенникам доступ к личной информации на смартфоне.
Другой распространенный метод обмана — «патриотическая акция».
Преступники просят высылать фотографии детей с погибшими военнослужащими, обещая вознаграждение. В результате фотографии и личные данные попадают в руки неизвестных лиц.
Кроме того, мошенники предлагают помощь в розыске пропавших без вести или попавших в плен. За оказание «услуг» просят перевести деньги, а затем убеждают оформить кредитный займ.