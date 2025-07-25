Аферисты украли у бойцов СВО из Новосибирской области свыше трех млн

Один из распространенных приемов — это использование лживой легенды о «волонтерах из приграничных зон». Эти псевдоволонтеры устанавливают контакт с участниками СВО через социальные сети и обещают им полагающиеся выплаты. Для получения денежных средств требуется установить некое приложение, которое на самом деле оказывается вредоносным программным обеспечением, предоставляющим мошенникам доступ к личной информации на смартфоне.