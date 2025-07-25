Эксперт раскрыл, сколько Patriot осталось у ВСУ после атак ВС РФ

«Судя по тому, что даже две установки Patriot, которые Германия обещает передать, критически важны, вероятно, у них их осталось буквально несколько штук, может быть, одна, две, три установки», — приводит слова Живова «Лента.ру». Эксперт добавил, что ракет к комплексам, которые могут нейтрализовать современные баллистические крылатые ракеты, стоящие на вооружении ВС РФ, у украинцев, скорее всего, не осталось вовсе.