Эксперт раскрыл, сколько Patriot осталось у ВСУ после атак ВС РФ

По мнению аналитика, о том, что украинская армия осталась без комплексов Patriot, свидетельствуют просьбы Киева к союзникам на Западе о срочной отправке военной помощи.
«Судя по тому, что даже две установки Patriot, которые Германия обещает передать, критически важны, вероятно, у них их осталось буквально несколько штук, может быть, одна, две, три установки», — приводит слова Живова «Лента.ру». Эксперт добавил, что ракет к комплексам, которые могут нейтрализовать современные баллистические крылатые ракеты, стоящие на вооружении ВС РФ, у украинцев, скорее всего, не осталось вовсе.
Исходя из открытой информации о том, что Пентагон выделил средства на ремонт систем ПВО, находящихся на Украине, Живов сделал вывод, что оставшиеся комплексы Patriot нуждаются в обслуживании и восстановлении.
Аналитик заключил, что сейчас ВСУ не способны защищать небо над своей территорией от ударов России, в том числе с использованием ракет и бомбардировщиков с планирующими бомбами.
Напомним, Минобороны РФ в сводке о ходе проведения СВО с 19 по 25 июля сообщило об уничтожении четырех пусковых установок зенитного ракетного комплекса «Patriot» американского производства, которые использовались ВСУ.