Из Омского района в зону СВО доставили ценный гуманитарный груз

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Омского района Геннадий Долматов, бойцы 57 Мотострелкового полка получили гуманитарную помощь, отправленную с территории муниципалитета.
Напомним, в конце июня из Омского района под Донецк уехали, среди прочего, грузовик ГАЗ-3308 и автобус ПАЗ, переоборудованный под передвижную баню.
"ПАЗик был передан в зону специальной военной операции Комитетом по образованию Администрации Омского муниципального района. В настоящую парную его превратили волонтеры Надеждинского сельского поселения. Такая баня буквально незаменима в полевых условиях — она удобна, практична и, главное, мобильна.
Как сообщили бойцы, работает передвижная парная исправно. Ребята выразили искреннюю благодарность народным умельцам и организаторам перегона", — заявил Геннадий Долматов.
Напомним, что в ходе отчета о работе администрации в 2024 году Геннадий Долматов сообщил, что в формировании гуманитарных грузов традиционно принимают участие предприниматели, сотрудники администраций района и поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта, просто неравнодушные граждане Омского района.
Всего с начала СВО было собрано и отправлено на фронт гуманитарного груза и техники на сумму более 60 млн рублей.