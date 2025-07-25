Следующие через Волгоград поезда идут с задержкой после атаки БПЛА

В ночь на 25 июля в результате падения обломков беспилотника повредилась контактная сеть. ЧП привело к сбою графика движения пассажирских поездов.
В компании-перевозчике сообщили о 9 поездах, которые идут с задержками. Многие из них проходят через Волгоград. По данным на онлайн-табло вокзала к 15.00, состав № 274 «Адлер — Северобайкальск» отстает от графика на 55 минут.
Поезда № 254 «Новороссийск — Уфа», № 98 «Кисловодск — Тында», № 206 «Анапа — Иркутск», № 14 «Имеретинский курорт — Саратов», № 274 «Адлер — Северобайкальск» уже сделали остановку в Волгограде. Отставание от графика составило от 1 до 3 часов.
Пассажиров составов, которые задерживаются в пути на 4 и более часов, должны обеспечить питанием.
«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении РЖД.