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Следующие через Волгоград поезда идут с задержкой после атаки БПЛА

Из-за ЧП в Ростовской области изменился график движения многих составов.

В ночь на 25 июля в результате падения обломков беспилотника повредилась контактная сеть. ЧП привело к сбою графика движения пассажирских поездов.

В компании-перевозчике сообщили о 9 поездах, которые идут с задержками. Многие из них проходят через Волгоград. По данным на онлайн-табло вокзала к 15.00, состав № 274 «Адлер — Северобайкальск» отстает от графика на 55 минут.

Поезда № 254 «Новороссийск — Уфа», № 98 «Кисловодск — Тында», № 206 «Анапа — Иркутск», № 14 «Имеретинский курорт — Саратов», № 274 «Адлер — Северобайкальск» уже сделали остановку в Волгограде. Отставание от графика составило от 1 до 3 часов.

Пассажиров составов, которые задерживаются в пути на 4 и более часов, должны обеспечить питанием.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении РЖД.

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