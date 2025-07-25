В Славянском районе Кубани обнаружили неразорвавшийся дрон

Ранним утром 25 июля в Славянске-на-Кубани, после ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, был обнаружен один из сбитых, но неразорвавшихся дронов. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
Сразу после обнаружения БПЛА к месту прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Ради безопасности жителей прилегающих домов эвакуировали, а движение по ближайшим улицам временно перекрыли. Специалисты обезвредили опасный объект, после чего все ограничения были сняты, а эвакуированные вернулись в свои дома.
Параллельно сотрудники администрации начали осмотр всех мест, где упали обломки сбитых беспилотников. По словам Синяговского, на данный момент зафиксированы повреждения крыш, хозяйственных построек и заборов по девяти адресам. В двух случаях информация об ущербе не подтвердилась. Жителям пострадавших домов пообещали помощь и поддержку после завершения оценки разрушений.
По данным Минобороны России, в ночь на 25 июля российские силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря. Всего по стране за ночь сбили 105 БПЛА.
Как сообщал «Югополис», в результате атаки обломки беспилотников повредили жилые дома в Темрюкском и Славянском районах, а также попали на территорию железнодорожного вокзала в Тимашевске, где один из вагонов проходящего пассажирского поезда получил повреждения. Два человека получили легкие травмы.
Кроме того, фрагменты сбитых дронов были найдены вблизи Абинского электрометаллургического завода, а также на территории Усть-Лабинского и Выселковского районов. На местах работают специалисты оперативных служб и представители силовых ведомств.