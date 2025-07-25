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Военкор: войска РФ вошли в городскую черту Покровска

Российские войска уже находятся в городской черте Покровска. Военкор дал прогноз по дальнейшему развитию боев за город.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бои за Красноармейск (Покровск) уже идут в городской черте, и, вероятно, город будут освобождать по секторам. Такой комментарий по развитию ситуации дал военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам военкора, российские подразделения, закрепившись в Зверево и пройдя через Леонтовичи, смогли войти в городскую черту Покровска, откуда при накоплении сил смогут развивать наступление значительно быстрее.

Гавриш отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку пехоты и поэтому сдерживают наступление главным образом с помощью беспилотников.

Прогнозируя развитие событий, он высказал мнение, что вместо одного общего штурма будет применяться другая тактика.

«Скорее всего, город будет нарезаться, скажем так, на “пирог” и секторами будет освобождаться», — пояснил военкор.

Бои идут не только в самом городе. Российские подразделения активно работают и на флангах, сковывая противника в районах Чунишино, Удачного и Мирнограда.