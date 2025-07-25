Военкор: войска РФ вошли в городскую черту Покровска

Бои за Красноармейск (Покровск) уже идут в городской черте, и, вероятно, город будут освобождать по секторам. Такой комментарий по развитию ситуации дал военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам военкора, российские подразделения, закрепившись в Зверево и пройдя через Леонтовичи, смогли войти в городскую черту Покровска, откуда при накоплении сил смогут развивать наступление значительно быстрее.
Гавриш отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку пехоты и поэтому сдерживают наступление главным образом с помощью беспилотников.
Прогнозируя развитие событий, он высказал мнение, что вместо одного общего штурма будет применяться другая тактика.
«Скорее всего, город будет нарезаться, скажем так, на “пирог” и секторами будет освобождаться», — пояснил военкор.
Бои идут не только в самом городе. Российские подразделения активно работают и на флангах, сковывая противника в районах Чунишино, Удачного и Мирнограда.